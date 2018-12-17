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Kupada hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanşlarında yarın oynanacak 6 maçın hakemi açıklandı.

Spor / 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:29
Kupada hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

13.00 1461 Trabzon - Ümraniyespor: Murat Erdoğan

13.45 MKE Ankaragücü - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Serkan Çınar

15.00 Balıkesirspor - Çaykur Rizespor: Koray Gençerler

17.00 Göztepe - Nazilli Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Galatasaray - Keçiörengücü: Özgür Yankaya

Çaykur RizesporBodrum BelediyesiTürkiye Futbol FederasyonuNazilli BelediyesporKeçiörengücü


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