Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanşlarında yarın oynanacak 6 maçın hakemi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
13.00 1461 Trabzon - Ümraniyespor: Murat Erdoğan
13.45 MKE Ankaragücü - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Serkan Çınar
15.00 Balıkesirspor - Çaykur Rizespor: Koray Gençerler
17.00 Göztepe - Nazilli Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.30 Galatasaray - Keçiörengücü: Özgür Yankaya