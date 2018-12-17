Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şu şekilde:



13.00 1461 Trabzon - Ümraniyespor: Murat Erdoğan



13.45 MKE Ankaragücü - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Serkan Çınar



15.00 Balıkesirspor - Çaykur Rizespor: Koray Gençerler



17.00 Göztepe - Nazilli Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu



19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu



20.30 Galatasaray - Keçiörengücü: Özgür Yankaya



