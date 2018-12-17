UEFA Avrupa Ligi kurasında 2. torbada yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Rus ekibi Zenit ile karşılacak, Galatasaray'ın rakibi ise Portekiz temsilcisi Benfica oldu.
Temsilcilerimiz ilk maçlarını Türkiye'de oynayacak ikinci maçlar ise deplasmanda. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kuraya Fenerbahçe Rus ekibi Zenit ile eşleşirken Galatasaray'ın rakibi Portekiz temsilcisi Benfica oldu.
İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler:
VIKTORIA PLZEN - DINAMO ZAGREB
CLUB BRUGGE - SALZBURG
RAPID WIEN - INTER
SLAVIA PRAG - GENK
KRASNODAR - BAYER LEVERKUSEN
ZURICH - NAPOLI
MALMÖ - CHELSEA
SHAKHTAR DONETSK - EINTRACHT FRANKFURT
CELTIC - VALENCIA
RENNAIS - REAL BETIS
OLYMPIACOS - DINAMO KIEV
LAZIO - SEVILLA
FENERBAHÇE - ZENIT
SPORTING LIZBON - VILLAREAL
BATE BORISOV - ARSENAL
GALATASARAY - BENFICA