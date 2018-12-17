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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi kurasında 2. torbada yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Rus ekibi Zenit ile karşılacak, Galatasaray'ın rakibi ise Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

Spor / 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:23
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Temsilcilerimiz ilk maçlarını Türkiye'de oynayacak ikinci maçlar ise deplasmanda. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kuraya Fenerbahçe Rus ekibi Zenit ile eşleşirken Galatasaray'ın rakibi Portekiz temsilcisi Benfica oldu. 

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler:

VIKTORIA PLZEN - DINAMO ZAGREB

CLUB BRUGGE - SALZBURG

RAPID WIEN - INTER

SLAVIA PRAG - GENK

KRASNODAR - BAYER LEVERKUSEN

ZURICH - NAPOLI

MALMÖ - CHELSEA

SHAKHTAR DONETSK - EINTRACHT FRANKFURT

CELTIC - VALENCIA

RENNAIS - REAL BETIS

OLYMPIACOS - DINAMO KIEV

LAZIO - SEVILLA

FENERBAHÇE - ZENIT

SPORTING LIZBON - VILLAREAL

BATE BORISOV - ARSENAL

GALATASARAY - BENFICA

FenerbahçeKura ÇekimiAvrupa LigiGalatasaray


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