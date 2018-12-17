Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Temsilcilerimiz ilk maçlarını Türkiye'de oynayacak ikinci maçlar ise deplasmanda. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.



Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kuraya Fenerbahçe Rus ekibi Zenit ile eşleşirken Galatasaray'ın rakibi Portekiz temsilcisi Benfica oldu.



İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler:



VIKTORIA PLZEN - DINAMO ZAGREB



CLUB BRUGGE - SALZBURG



RAPID WIEN - INTER



SLAVIA PRAG - GENK



KRASNODAR - BAYER LEVERKUSEN



ZURICH - NAPOLI



MALMÖ - CHELSEA



SHAKHTAR DONETSK - EINTRACHT FRANKFURT



CELTIC - VALENCIA



RENNAIS - REAL BETIS



OLYMPIACOS - DINAMO KIEV



LAZIO - SEVILLA



FENERBAHÇE - ZENIT



SPORTING LIZBON - VILLAREAL



BATE BORISOV - ARSENAL



GALATASARAY - BENFICA



