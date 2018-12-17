Fenerbahçe, Erzurumspor’la berabere kaldı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor'u konuk etti. İkinci Ersun Yanal döneminin ilk maçında sarı-lacivertliler 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.



İLK YARIDA GOLLER F.BAHÇE'DEN GELDİ



Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de futbolcular ilk 45 dakikalık dilimde son derece hırslı göründü. Sahanın her yerinde basan sarı-lacivertli futbolcular iyi futbolunu skora da yansıttı.



Mücadelenin 18. dakikasında gelişen atakta Ayew'in kafa vuruşu Erzurumspor ağlarına gitti. Bu golle öne geçen sarı-lacivertli ekip, 27. dakikada Skrtel'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi.







ERZURUMSPOR 2-0'DAN MAÇI ÇEVİRDİ



İkinci yarıya Erzurumspor golle başladı. 46. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan takımını umutlandıran golü attı.



Farkı 1'e indiren konuk ekip oyunun hakimiyetini eline aldı. Fenerbahçeli futbolcuların oyundan düştüğü bölümde etkin olan Erzurumspor, Kadıköy'den 1 puanı son dakikada çıkardı.



Ceza sahasında topla buluşan Thy'nin vuruşu sarı-lacivertli ekibin ağlarına gitti ve maç 2-2 sona erdi.



Bu sonucun ardından Erzurumspor da Fenerbahçe de 15 puana yükseldi.





