Beyaz Gazete Ana Sayfa

Asamoah Gyan siftah yaptı

Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Spor / 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:12
Asamoah Gyan siftah yaptı

Spor Toto Süper Lig’de 16.haftada Akhisarspor’u tek golle mağlup eden ve 3 puanı hanesine yazdıran Kayserispor’da Asamoah Gyan’ın golü konuşuluyor.

Son 2 haftada aldığı puanlar ile kümede kalma adına çok önemli adımlar atan Kayserispor’da Asamoah Gyan, bu sezonki ilk golünü attı. Akhisarspor maçının 70. dakikasında kaptan Umut Bulut’un yerine oyuna dahil olan ve 75. dakikada da Varela’nın ortasında iyi yükselip kafa vuruşu ile golünü atan Asamoah Gyan, takımının 3 puanı aldığı gole imza koymuş oldu.

Kayserispor forması ile ligde Yeni Malatyaspor maçında 14 dakika, Göztepe maçında 22 dakika, Çaykur Rizespor maçında 11 dakika, Ankaragücü maçında 6 dakika, Trabzonspor maçında 6 dakika ve Akhisarspor maçında 25 dakika forma şansı bulup toplamda bu sezon 84 dakika sahada kalan Asamoah Gyan 1 gole imza koydu.

Çaykur RizesporAnkaragücüTrabzonsporYeni MalatyasporAsamoah Gyan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar