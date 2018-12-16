Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Nefes kesen maç 4 gole sahne olurken, iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.



TRABZON RODALLEGA İLE ÖNE GEÇTİ



Bu sezon hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi yenen Trabzonspor, siyah-beyazlı ekibe karşı da maça iyi başladı. Son derece tempolu geçen ilk yarıda tek golü bordo-mavili ekip attı.



İlk yarının son dakikasında topu ceza sahasında önünde bulan Rodallega, kaleci Karius'u geçerek meşin yuvarlığı boş ağlara gönderdi. İlk 45 dakikalık dilim bu golle sona erdi.







NWAKAEMA'DEN SÜPER GOL



İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Trabzonspor oldu. Karadeniz ekibi 47. dakikada mükemmel bir golle skoru 2-0'a getirdi.



Beşiktaş'ın kendi yarı alanının ortalarından kullandığı taç atışı sonrası baskıyla topu kapan Onazi'nin içeri girerken pasını çıkardığı Nwakaeme, ceza alanı ön çizgisinden mükemmel bir plaseyle topu köşeden ağlara yolladı.







BEŞİKTAŞ GERİ DÖNDÜ



2-0'dan sonra oyunun kontrolü tamamen Beşiktaş'a geçti. Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün oyuna girmesiyle sağlı-sollu ataklarını artıran siyah-beyazlılar, 57. dakikada Onazi'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi.



67. dakikada Beşiktaş'ın Dorukhan'la bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.







Karşılaşmada son sözü Beşiktaş söyledi. Mücadelenin 90+5. dakikasında ceza sahasında yaşanan karambolde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşuyla skora denge geldi. Yılın son derbisi 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonucun ardından Beşiktaş'la Trabzonspor 26'şar puana yükseldi.