Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşısında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Güneş ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile milli takım konusu için görüşmediğini de açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzponspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Maçtan önce zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir rakip takım oynayacaktık. Moralli bir takım. Düşündüğümüz gibi oldu. Başta pozisyon zenginliğimiz olmadı. Oyun kontrolünü rakibe verdi. Devreye kadar golü yemememiz gerek yerde golü yedik. Bu da rakibin moralini arttırdı. İkinci yarıya başlarken golü yedik. 2-0 geriye düşmek bizim için olumsuzdu. Bütün oyuncularım savaştı. Daha fazla pozisyon üreten ve goller bulan, golleri de kaçıran bir takımdık. İptal olan gol ofsayt diyorlar. Ben izlemedim. Keşke o olmasaydı. Ondan sonra durağanlaştık. Rakip kaleci iyiydi. Daha erken olsaydı 3. golü bulabilirdik. Bizim iki puan kayıp olarak görüyoruz. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz” diye konuştu.
Dorukhan Toköz'ün performansının değerlendirilmesi üzerine Güneş, “Bugün ilk yarı beğenmedim. Gayreti vardı. İkinci yarı baskı yaptı. Dorukhan iş ciddiyeti, çalışması bugün fizik gücünü ön plana çıkıyor. Çalışkanlığı ile takıma katkıda bulunuyor” diye cevap verdi.