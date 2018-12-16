Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzponspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Maçtan önce zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir rakip takım oynayacaktık. Moralli bir takım. Düşündüğümüz gibi oldu. Başta pozisyon zenginliğimiz olmadı. Oyun kontrolünü rakibe verdi. Devreye kadar golü yemememiz gerek yerde golü yedik. Bu da rakibin moralini arttırdı. İkinci yarıya başlarken golü yedik. 2-0 geriye düşmek bizim için olumsuzdu. Bütün oyuncularım savaştı. Daha fazla pozisyon üreten ve goller bulan, golleri de kaçıran bir takımdık. İptal olan gol ofsayt diyorlar. Ben izlemedim. Keşke o olmasaydı. Ondan sonra durağanlaştık. Rakip kaleci iyiydi. Daha erken olsaydı 3. golü bulabilirdik. Bizim iki puan kayıp olarak görüyoruz. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz” diye konuştu.



Dorukhan Toköz'ün performansının değerlendirilmesi üzerine Güneş, “Bugün ilk yarı beğenmedim. Gayreti vardı. İkinci yarı baskı yaptı. Dorukhan iş ciddiyeti, çalışması bugün fizik gücünü ön plana çıkıyor. Çalışkanlığı ile takıma katkıda bulunuyor” diye cevap verdi.







'Gidecekler, gelecekler ekonomik konular'



Portekizli futbolcu Pepe konusunda ise yönetimin zamanı gelince açıklama yapacağını belirtti.



Takımdan ayrılacak oyuncuların olduğunu ifade eden Güneş, 'Pepe gitti zaten. Gidecekler, gelecekler ekonomik konular. Git deyince gitmiyor, al deyince alınmıyor. Ben sadece bilgiler verdim. Babel de Adriano da iyi oyuncular ama onların da kulüple ilgili konuları var. Şu mevki, bu mevki dediğinizde de bazen olmuyor. Basın toplantısını takımın dışına çok çıkarmak istemiyorum' değerlendirmesinde bulundu.







“Yıldırım Demirören ile görüştüm”



Galatasaray maçı sonrasında TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in Şişhane'deki ofisine gidip, gitmediği yönündeki sorulan soruya milli takım için konuşmuştuk. Olmayacağını söylemiştim. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ben Beşiktaş'ta başarılı olmak için çalışıyorum. Kaldığımız her gün için bunu söyleyeceğim. Şu an üzgünüz. Ağır bir dönemden geçiyoruz. Gelecek maçlar için çalışacağız. Biz oyunumuza bakacağız” şeklinde cevap verdi. Portekizli futbolcu Pepe konusunda ise yönetimin zamanı gelince açıklama yapacağını belirtti.Takımdan ayrılacak oyuncuların olduğunu ifade eden Güneş, 'Pepe gitti zaten. Gidecekler, gelecekler ekonomik konular. Git deyince gitmiyor, al deyince alınmıyor. Ben sadece bilgiler verdim.de Adriano da iyi oyuncular ama onların da kulüple ilgili konuları var. Şu mevki, bu mevki dediğinizde de bazen olmuyor. Basın toplantısını takımın dışına çok çıkarmak istemiyorum' değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray maçı sonrasında TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in Şişhane'deki ofisine gidip, gitmediği yönündeki sorulan soruya Şenol Güneş , “Ben Beşiktaş Teknik Direktörüyüm. Yıldırım Demirören'e gitsem ne olur, gitmesem ne olur. Ama gittim. İbrahim Seten ile ilgili. Yazılarla ilgili. Konuşalım diye gittim. O beni aramıştı. Yıldırım Beye telefon açtım. Ben gidip konuşayım dedim. Onun dışında nişan konusu vardı. Gizli bir şey olur mu? Ben Beşiktaş'ta görevliyim. Çalışıyoruz, işimizi yapıyoruz. Daha önceiçin konuşmuştuk. Olmayacağını söylemiştim. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ben Beşiktaş'ta başarılı olmak için çalışıyorum. Kaldığımız her gün için bunu söyleyeceğim. Şu an üzgünüz. Ağır bir dönemden geçiyoruz. Gelecek maçlar için çalışacağız. Biz oyunumuza bakacağız” şeklinde cevap verdi.