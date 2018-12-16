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Galatasaray'ın yeni golcüsü

Ertem Şener, Galatasaray'ın Alan Carvalho ile anlaştığını söyledi.

Spor / 16 Aralık 2018 Pazar 00:49
Galatasaray'ın yeni golcüsü
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Galatasaray sezon başında Gomis'i satmasının ardından santrafor bölgesinde oldukça sıkıntılı günler geçirdi.

Devre arasında Galatasaray'ın bir ya da iki tane santrafor alacağına kesin gözüyle bakılırken, Ertem Şener Galatasaraylı taraftarları sevindiren haberi canlı yayında duyurdu.

ALBAYRAK AÇIKLADI

Şener, Galatasaray'ın Çin ekibi Guangzhou Evergrande Taobao'da forma giyen ve ocak döneminde serbest kalacak olan Alan Carvalho ile anlaştığını söyledi.

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak'ın yakın çevresine oyuncuyla anlaştığını söylediğini ifade eden Şener transferin kesinleştiğini belirtti.


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