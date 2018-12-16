Ersun Yanal doğum gününde ilk maçında

Fenerbahçe’de ikinci kez göreve getirilen Ersun Yanal ilk maçına doğum gününde çıkıyor. 17 Aralık 1961 doğumlu olan tecrübeli teknik adam, Süper Lig’in 16. haftasında 17 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında doğum gününde sahada olacak. Yanal son olarak Süper Lig’in 2013-2014 sezonunda 9 Mayıs 2014 tarihinde Fenerbahçe’nin Karabükspor’u 4-0 mağlup ettiği maçta takımın başında yer almıştı.