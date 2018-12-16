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Abdullah Avcı zirvede, eski yardımcısı takipte

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasını Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, 34 puanla devreyi zirvede tamamlamayı garantiledi. En yakın takipçisi ise Avcı’nın eski yardımcısı Erol Bulut’un çalıştırdığı Evkur Yeni Malatyaspor.

Spor / 16 Aralık 2018 Pazar 21:42
Abdullah Avcı zirvede, eski yardımcısı takipte

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta yarın oynanacak Fenerbahçe-BB Erzurumspor karşılaşmasıyla sona erecek. Bu mücadele haricinde tamamlanan diğer maçlarla birlikte zirve yarışı da iyice kızıştı. İki hafta önceden ligin ilk yarısını lider bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir, dün akşam sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 34'e yükseltti.

Turuncu-lacivertlilerin en yakın takipçisi de bugün evinde Antalyaspor'u 2-0 yenerek 28 puana ulaşarak ikinci sırada yer alan E.Y. Malatyaspor. Malatya temsilcinin teknik direktörü Erol Bulut, uzun yıllar İstanbul ekibinde Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapmıştı. Şampiyonluk yolunda eski mesai arkadaşlarının bu yarışının, ne kadar süreceği ise merak konusu.

MalatyasporSpor TotoMedipol BaşakşehirErzurumsporGalatasaray


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