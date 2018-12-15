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Süper Lig'de ayrılık

MKE Ankaragücü, Sivasspor ile oynanan karşılaşma ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolları ayırdı.

Spor / 15 Aralık 2018 Cumartesi 21:42
Süper Lig'de ayrılık

MKE Ankaragücü yönetimi bugün oynanan Sivasspor karşılaşmasının ardından basın toplantısında kullandığı sözler üzerine Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevine son verdi.

MKE Ankaragücü yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

'Sivasspor müsabakası sonrası Teknik Direktör İsmali Kartal'ın kulübümüz başkanı ve yönetim kurulu hakkında ki açıklamaları kulübümüz tarafından değerlendirilerek görevine son verilmesine karar verilmiştir.

Kupa ve lig müsabakalarında alınan başarısız sonuçların sebebinin farklı nedenlere bağlanarak ve kulübümüz yönetimine haksız ithamlarda bulunulmasını kabul etmemiz kulübümüz ve camiamız olarak mümkün değildir.



Camiamızın ve taraftarımıza karşı saha içindeki başarısızlığı örtme amacı ile kulübümüzü kamuoyu önünde küçük düşüren bu beyanlar kabul edilemez. Yapılan açıklamanın, bir metinden okunarak yapılması, önceden hazırlandığını açıkça göstermektedir.

Kulübümüzün içinde olduğu ekonomik sorunların bahane edilmiş ise de; bilindiği üzere, kulübümüz uzun yıllardır ekonomik sorunlarla mücadele etmesine rağmen zorlukları bir bir aşarak başarıya ulaşmaktadır.

Çalışan ve işveren ilişkisi içinde bulunduğumuz Teknik Direktör İsmail Kartal'ın beyanları iş sözleşmesinin devamını olanaksız kılmıştır.

Teknik Direktör İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki güven bağları geri dönülmez bir biçimde zedelenmiş olup bu nedenle görevine bugün tarihi itibariyle son verilmiştir.''

AnkaragücüTeknik DirektörSivasspor


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