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Derbide kazanan yok

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Spor / 15 Aralık 2018 Cumartesi 21:03
Derbide kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki dev mücadelede Başakşehir, evinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Başakşehir 18. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçerken, Galatasaray'a beraberliği getiren gol, 30. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Başakşehir'de sarı kart gören Emre Belözoğlu ve Epureanu, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.



PUAN FARKI HALA 8

Bu sonucun ardından lider Başakşehir son 3 maçta 2. kez puan kaybı yaşadı ve puanını 34 yaptı. Galatasaray ise son 4 maçta 3. beraberliğini alarak, 26 puana yükseldi. İki rakibin arasındaki 8 puan fark bu maçın ardından da devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacakken, Galatasaray ise evinde Sivasspor'u konuk edecek.

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