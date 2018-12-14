Prestij maçında F.Bahçe tatsız bitirdi!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun son hafta maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oldu. Daha önce grubu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



Spartak Trnava'nın golü 41. dakikada Kubilay Yılmaz'dan geldi. Golün asistini yapan isim ise Erik Grendel oldu.



Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 8 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. Spartak Trnava ise 7 puanla grubu üçüncü sırada bitirdi.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi 17 Aralık Pazartesi günü belli olacak.