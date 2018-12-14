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Prestij maçında F.Bahçe tatsız bitirdi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaştı. Geçtiğimiz hafta gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler rakibine 1-0 mağlup oldu.

Spor / 14 Aralık 2018 Cuma 00:55
Prestij maçında F.Bahçe tatsız bitirdi!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun son hafta maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oldu. Daha önce grubu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Spartak Trnava'nın golü 41. dakikada Kubilay Yılmaz'dan geldi. Golün asistini yapan isim ise Erik Grendel oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 8 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. Spartak Trnava ise 7 puanla grubu üçüncü sırada bitirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi 17 Aralık Pazartesi günü belli olacak.

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