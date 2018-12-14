İşte Fenerbahçe Ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması dün gece oynanan maçlarla tamamlandı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri de belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yollarına Avrupa'nın iki numaralı kupasında devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları dün gece oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de belli oldu.
KURA ÇEKİMİ PAZARTESİ GÜNÜ
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu kuraları 17 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Kurallar gereği ikinci torbada bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray birbirleriyle eşleşemeyecek. Ayrıca Fenerbahçe seribaşı takımlardan Dinamo Zagreb ile aynı gruptan çıktığı için eşleşemeyecek. Son 32 turunda Avrupa Ligi gruplarını ilk iki sırada bitiren 24 takımla, Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 grup üçüncüsü mücadele edecek. Avrupa Ligi grup birincileriyle Devler Ligi'nden gelen en iyi dört grup üçüncüsü, pazartesi günü İsviçre'de TSİ 15.00'te çekilecek olan kuraya seri başı olarak katılacak.
Kura çekimi öncesi oluşan torbalar ise şöyle:
1. torba (Muhtemel rakipler)
Arsenal
Benfica
Chelsea
Dinamo Zagreb (Fenerbahçe eşleşemiyor)
Dinamo Kiev
Eintracht Frankfurt
Genk
Inter
Napoli
Salzburg
Sevilla
Valencia
Villarreal
Zenit
2. torba
BATE Borisov
Club Brugge
FENERBAHÇE
GALATASARAY
Krasnodar
Lazio
Malmö
Rapid Wien
Rennes
Sporting Lizbon
Shakhtar Donetsk
Viktoria Plzen