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Ersun Yanal'dan F.Bahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Spor / 14 Aralık 2018 Cuma 22:22
Ersun Yanal'dan F.Bahçe taraftarına mesaj!

Yanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bir insan bir camiayı 'bir şey' görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı 'çok şey' görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı 'her şey' görüyorsa, bu aşktır. Siz benim için her şeysiniz büyük Fenerbahçe taraftarı!' ifadelerini kullandı.

Yanal'ın mesajı, Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından da paylaşıldı.

Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği mesaj, binlerce beğeni, yorum ve paylaşım aldı.

TwitterFenerbahçe


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