Beyaz Gazete Ana Sayfa

Chico, Brezilya basınına Antalyaspor'u anlattı

Antalyaspor’un son haftalardaki istikrarlı oyuncularından Chico, Brezilya basınına Antalyaspor’u anlattı. Deneyimli futbolcu ilk yarıyı şampiyonlar ligi potasında bitirmek istediklerini söyledi.

Spor / 14 Aralık 2018 Cuma 13:11
Chico, Brezilya basınına Antalyaspor'u anlattı

Antalyaspor’un Spor Toto Süper Lig’deki başarısı Brezilya basınının da dikkatini çekti. Ülkesinde Atletico Paranaense, Palmeiras ve Coritiba’nın formasını giyen Chico, Brezilya’nın ‘Minuteesportes’ adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, Süper Lig’de çok iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti.

Son 10 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldıklarını hatırlatan orta saha oyuncusu, “Bu maçların tamamında oynadım. Bunun için mutluyum. Her gün daha fazla çalışıyorum ve her zaman takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Şimdi bu iyi performansı ligin sonuna kadar sürdürmek için daha fazla çalışmak gerekiyor" dedi.

Antalyaspor’un averajla lig üçüncüsü olduğunu belirten internet sitesi kırmızı beyazlıların bu hafta beşinci sıradaki Malatyaspor’a konuk olacağının altını çizerek, Chico’nun bu konu ile ilgili görüşlerini de sordu. Başarılı futbolcu, “Türkiye’deki her maç zor. Belirleyici bir maç olması açısından Malatyaspor maçı da öyle. Savşan bir ekiple karşılaşacağız. Sahaya odaklanmalı ve son haftaların iyi performansını tekrarlamaya çalışmalıyız. Sezonun ilk yarısını Şampiyonlar Ligi’nin eleme bölgesinde kapatmak bizim için çok güzel olur” ifadelerini kullandı.

MalatyasporSpor Totoİnternet SitesiBeraberlikPalmeiras


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar