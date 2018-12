Chico, Brezilya basınına Antalyaspor'u anlattı

Antalyaspor’un Spor Toto Süper Lig’deki başarısı Brezilya basınının da dikkatini çekti. Ülkesinde Atletico Paranaense, Palmeiras ve Coritiba’nın formasını giyen Chico, Brezilya’nın ‘Minuteesportes’ adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, Süper Lig’de çok iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti.



Son 10 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldıklarını hatırlatan orta saha oyuncusu, “Bu maçların tamamında oynadım. Bunun için mutluyum. Her gün daha fazla çalışıyorum ve her zaman takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Şimdi bu iyi performansı ligin sonuna kadar sürdürmek için daha fazla çalışmak gerekiyor" dedi.



Antalyaspor’un averajla lig üçüncüsü olduğunu belirten internet sitesi kırmızı beyazlıların bu hafta beşinci sıradaki Malatyaspor’a konuk olacağının altını çizerek, Chico’nun bu konu ile ilgili görüşlerini de sordu. Başarılı futbolcu, “Türkiye’deki her maç zor. Belirleyici bir maç olması açısından Malatyaspor maçı da öyle. Savşan bir ekiple karşılaşacağız. Sahaya odaklanmalı ve son haftaların iyi performansını tekrarlamaya çalışmalıyız. Sezonun ilk yarısını Şampiyonlar Ligi’nin eleme bölgesinde kapatmak bizim için çok güzel olur” ifadelerini kullandı.