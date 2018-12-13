Beyaz Gazete Ana Sayfa

Rodrigues'i isteyen Alman takımı

Alman basını, Galatasaray'ın kanat oyuncusu Garry Rodrigues'in Stuttgart'a transfer olacağını yazdı.

Spor / 13 Aralık 2018 Perşembe 17:19
Rodrigues'i isteyen Alman takımı

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli ismi Rodrigues, İngiliz ekiplerinden sonra Almanların da radarında.

ALMANLAR RODRİGUES'İ İZLEDİ

Alman basınından Kicker'in haberine göre, Bundesliga takımı Stuttgart, Galatasaraylı Garry Rodrigues'in peşinde. Kicker'de yer alan haberin detaylarında Stuttgart'ın Rodrigues'i izlettiği ifade ediliyor. Alman ekibinin scoutları Rodrigues'i beğenirken, hızlı ve iyi bir tekniğie sahip olduğunu belirttiler.

Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon eurodan aşağı bir fiyata satmayı düşünmüyor. Sezon başında İngiliz kulübü Newcastle United'ın teklifini reddeden sarı-kırmızılılar, Rodrigues'i Stuttgart'a satıp gelecek parayı da transfer bütçesi olarak kullanmayı düşünüyor.



Bu sezon 18 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Garry Rodrigues'in Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var.

BundesligaStuttgartNewcastle UnitedGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar