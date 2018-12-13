Rakibine tekme atan Quaresma kırmızı kart gördü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde grubundaki son maçında İsveç ekibi Malmö ile karşılaştı.



Siyah-beyazlı temsilcimiz beraberliğin yettiği karşılamada rakibine 1-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı.



KIRMIZI KART GÖRDÜ



Beşiktaş 1-0 gerideyken, Portekizli futbolcu Quaresma 65. dakikada gereksiz yere kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Topu ayağından açtıktan sonra rakibinin bacağına basan Quaresma, takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.







HEP AYNI HATAYI YAPIYOR



Kritik mücadelelerde yersiz kırmızı kart görerek sürekli oyundan atılan Portekizli futbolcu, bu önemli karşılaşmada da aynı hatayı yapınca taraftarın tepkisini çekti.