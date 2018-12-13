Beyaz Gazete Ana Sayfa

Phillip Cocu'dan açıklama

Fenerbahçe’de sözleşmesi feshedilen Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu, sarı-lacivertlileri hak ettikleri yere getiremediği itiraf etti.

Spor / 13 Aralık 2018 Perşembe 12:28
Phillip Cocu'dan açıklama

Fenerbahçe'den bugün yapılan açıklamada daha önce yollar ayrılan Teknik Direktör Phillip Cocu'nun sözleşmesi feshedildi. Feshedilmenin ardından Phillip Cocu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Taraftara, oyunculara, kulübe ve Başkan Ali Koç'a teşekkür eden Cocu, “Maalesef ki Fenerbahçe'yi hak ettiği yere ulaştıramadık. Kulübe ve taraftarlara her şeyin en iyisini diliyorum” şeklinde konuştu.

Sosyal MedyaTeknik Direktör


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar