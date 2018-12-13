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Dev maçların hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta oynanacak M.Başakşehir-Galatasaray maçını Ümit Öztürk, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını ise Halil Umut Meler yönetecek.

Spor / 13 Aralık 2018 Perşembe 12:14
Dev maçların hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın hakemleri belli oldu. Buna göre, cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek. Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçındaysa Halil Umut Meler düdük çalacak. Haftanın kapanış mücadelesi olan Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hakemi de Fırat Aydınus.

Fırat AydınusSpor TotoErzurumspor


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