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Sinan Gümüş'e talip var

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'e Almanya'dan talipler çıktı.

Spor / 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:44
Sinan Gümüş'e talip var

Uyluk yırtığı sebebiyle 14 Ocak'tan önce sahalara dönmesi beklenmeyen Sinan Gümüş'e bazı Alman takımlarının talip olduğu iddia edildi. Mukavelesi bu sezon sonunda bitecek futbolcunun Galatasaray'daki durumu belirsizliğini koruyor.

Eğer sözleşme uzatılmazsa Ocak ayında çok küçük bir bedelle veya sezon sonu bedelsiz şekilde takımdan ayrılabilir. Bu sezon 14 maçta forma giyen Sinan, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

FormaSinan GümüşGalatasaray


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