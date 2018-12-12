Eren Derdiyok'un performansı tepki alıyor

Kasımpaşa'dan 2016-2017 sezonu öncesinde 4 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Türk asıllı İsviçreli futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği Galatasaray'da istenilen performansı ortaya koyamıyor.



Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar çıktığı 82 resmi maçta 24 gol atabildi.



Galatasaray'daki ilk sezonunda 38 karşılaşmada 12 kez ağları havalandıran Eren Derdiyok, geçen sezon 28 müsabakada 4 gol, bu sezon da 16 maçta 8 gol kaydetti.



- Gomis'in yerini dolduramadı



Eren Derdiyok, Galatasaray'ın sezon başında Suudi Arabistan'ın El Hilal ekibine satttığı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in yerini dolduramadı.



Sarı-kırmızılılarda geçen sezon resmi maçlarda 32 kez ağları havalandırma başarısı gösteren ve kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan Gomis'in ayrılmasıyla takımın bir numaralı santrforu olan Eren Derdiyok, Fransız futbolcunun yokluğunu aratıyor.



Eren Derdiyok, Süper Lig'de bu sezon geride kalan 15 haftada 5 gol atarken, Gomis geçen sezon aynı sürede 14 kez fileleri havalandırdı.







- Son maçlarda tepki alıyor



Galatasaray'da son maçlarda istenilen performansı sergileyemeyen Eren Derdiyok, taraftarın tepkisini çekiyor.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının galibiyet elde edemediği son lig maçları ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto karşılaşmasında birçok önemli gol fırsatından yararlanamayan Eren Derdiyok'a hem tribünde hem de sosyal medyada büyük tepki gösterdi.



Porto ile dün oynanan karşılaşmada bir gol atmasına rağmen çok önemli iki pozisyonda topu auta atan ve rakibin bulduğu golde savunma hatası yapan Eren Derdiyok'u taraftarlar ıslıklarla protesto etti.







- Sözleşmesi bitiyor



Eren Derdiyok'un Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek.



Sarı-kırmızılıların 2016-2017 sezonu öncesinde 3 yıllık sözleşme imzaladığı 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2 milyon 150 bin avro sabit ücret alıyor.



Eren Derdiyok'a ayrıca Süper Lig ve Avrupa kupalarında kazanılan puanlar ile elde edilen şampiyonluklar için de performans primleri ödeniyor.