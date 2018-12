Boksun kalbi Balıkesir'de atacak

Türkiye Boks Federasyonu'nun organizesinde Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Altıeylül ve Karesi Belediyeleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılacak şampiyonaya 126 sporcu katılacak. Finaller sonrasında 2020 yılında yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular da bu şampiyonada belirlenecek.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu şampiyona hakkında bilgiler vererek, 'Büyükler Türkiye Boks Şampiyonası inşallah burada yaptığımız turnuvanın neticesinde Milli Takım oluşacak. Belki burada seyrettiğimiz, takip ettiğimiz birçok boksörümüz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edeceklerdir. Türkiye Şampiyonası öncesinde üç grupta yapılacak müsabakaların neticesinde toplam 126 finalisti şehrimizde ağırlayacağız. İnşallah bu 126 finalistle beraber 35 ulusal ve uluslararası hakemimiz, bunun yanında federasyonumuzun girişimleriyle boks duayenlerini de şehrimizde ağırlayacağız” diye konuştu.



“Düzenlediğimiz en büyük organizasyon”



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de şampiyonayla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Şampiyonası eskiden sayısı 500-600'ü bulduğu sporcuların katıldığı, seyir zevki olmayan görüntülerden ibaretti. Biz buna bir düzen getirmeye karar verdik. Türkiye'yi 27'şer şehirden oluşan üç bölgeye ayırmış olduk. Sonra biz her ilde, il şampiyonası düzenledik. Kendi kategorisinde birinci olanların gruplara katılma hakkı elde etmesini sağladık. Gruplara giden arkadaşlarımız da ilk dörde girenlerin de Türkiye Şampiyonası'na iştirak etmesine ilişkin karar almıştık. Böylece hem seyir zevkini ve sporun kalitesini yükseltmeyi amaçlamıştık. Balıkesir'deki güzellikleri bir araya getirdiğimizde kaliteli bir şampiyona düzenlemeye karar verdik. Bu şampiyona bizim federasyonunu en üst seviyedeki şampiyonasıdır. Biz de kategori olarak yıldızlar, minikler, alt minikler, gençler ve bayanlar kategorisi var. Ama bizim Türkiye ferdi boks şampiyonamız; büyükler dediğimiz en önemli şampiyonamız budur. Bu şampiyonayı Balıkesir'de yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunun yanında bizim üç yıldır üst üste yaptığımız organizasyon var. Boks sporuna 50-60 yıl önce hizmet etmiş olan herkesi yılda bir kez topluyoruz. Balıkesir'de bizim için hem şampiyonanın öneminden dolayı hem de Balıkesir'imizin ikliminin iyi olduğu. Gezilecek çok yerinin olduğu yer olarak hesapladık ve 40-50 yıl birbirini görmeyen arkadaşların bir araya gelmesi için bir araya getireceğiz” dedi.



Başkan Zekai Kafaoğlu: “Sporun ve sporcunun yanında olduk”



Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da Balıkesir'de düzenlenecek şampiyonanın önemine değinerek, “18-22 Aralık tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleştirilecek olan Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'na her şeyden önce Kuvayi Milliye kenti Balıkesir olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Onlarca değişik spor branşına ev sahipliği yapan Balıkesir bugün de boks sporunun ustalarını izlemeye hazırlanıyor. Ulusal düzeyde en büyük organizasyonlardan birisi olan ve önümüzdeki günlerde Kurtdereli Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan Türkiye Boks Şampiyonasının bir başka önemi ise ilimizin tanıtımına sağlayacağı katkıdır. Eşsiz doğası, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle Türkiye'nin son dönemde parlayan yıldızı olan Balıkesir'i böylesine önemli bir organizasyon ile bir kez daha Türkiye ve dünyaya tanıtım imkanı bulacağız” dedi.







Balıkesirli hemşerilerimizi davet ediyoruz



Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:



“Gerçekleştirilecek organizasyon bugüne kadar İçel, Ağrı ve Muğla'da üç grupta yapılan müsabakalar sonucu finale kalan boksörler Türkiye Şampiyonasında şehrimizde mücadele edeceklerdir. Aralarında daha önceki olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden boksörlerin yanında Avrupa ve dünya şampiyonluklarını elinde bulunduracak olan 126 boksörümüz bu şampiyonada boy gösterecek. Şampiyonadaki müsabakaları yönetmek üzere de 35 ulusal ve uluslararası hakemimiz görev yapacak. 100'e yakın antrenörümüz, sporcularımızla birlikte müsabakalarda hazır bulunacaklar, yine boksun efsaneleri, duayenleri de Balıkesir'de bir araya gelecekler. Türkiye Boks Federasyonunun davetlisi olarak Balıkesir'e gelmesini beklediğimiz, bugüne kadar boks sporuna hizmet etmiş hakem, sporcu ve antrenör gibi boksun duayenlerini de Balıkesir'de ağırlayacağız. 18 Aralık günü elemeler ve açılış seremonisi ile başlayacak olan şampiyona 22 Aralık'ta finaller ve ödül töreniyle son bulacaktır. Her geçen gün biraz daha adından söz ettirmeye başlayan boks sporunda altyapıların da günümüzde önem kazandığını gözlemliyoruz. Özellikle Balıkesir'de boks sporuyla ilgilenen, amatör düzeyde de olsa bu spora gönül veren sporcularımız için büyük önem taşıyan bu organizasyona tüm Balıkesirli hemşerilerimizi davet ediyoruz. Bizler Türk milleti olarak sırtı yere gelmeyen pehlivanlar yetiştirdiğimiz gibi bileği bükülmeyen boksörler de yetiştirdik. Türk boksunda yaptığı 359 maçın 358'ini kazanan Melih Açma gibi daha nice boksörlerin yetişmesi dileğiyle bu organizasyonun Balıkesir'de yapılması için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”



Vali Yazıcı: “Balıkesir büyük organizasyonların hepsini yapmaya talip”



Lansmanda en son söz alan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da Balıkesir'in bu tür organizasyonları düzenleyebilecek kabiliyette olduğunu söyledi.



Vali Yazıcı, “Balıkesir bu tür organizasyonları rahatlıkla yapabilecek, halkıyla bütünleşmiş, spora sevdalı gençleriyle, büyükleriyle, sporu gerçekten seven, koruyan, kollayan, önemini bilen bir şehir. Dolayısıyla biz bu tür organizasyonları başarıyla yapacağımıza inanıyoruz. Ama Balıkesir halkımıza ve gençlerimize de bir çağrı yapmak istiyorum. Bu tür organizasyonlara gösterdiğimiz ilgi düzeyi nedeniyle her spor branşındaki etkinliklere talibiz. Fakat burada halkımızın bu tür organizasyonlara göstereceği ilginin düzeyi bunu belirliyor. Yani biz boş tribünlere eğer maçımızı yaparsak bilesiniz ki bundan herkes haberdar oluyor. İşte Basketbol Federasyonu da, Tenis Federasyonu da, Yüzme Federasyonu da bundan haberdar oluyor. Dolayısıyla teknik aksaklıkların olmaması, teknik anlamda her şeyin düzgün olması, şehrin ilgisi, alakası bu tür organizasyonların sayısını artıracaktır. Biz buradaki tüm heyet olarak Büyükşehir başta olmak üzere hepimiz sporu her manada desteklemeye gayret ediyoruz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımızı keşfetmek adına, bakanlığımızın projesini desteklemek adına küçük yaş gruplarıyla sporu buluşturuyoruz. Bunu mümkün oldukça 7'li, 8'li yaşlarda yapmaya gayrete ediyoruz. Ama işin zirvesi olan Büyükler Türkiye Şampiyonasının burada yapılıyor olmasını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Her boyutuyla bizim bu şampiyonaya, bu güzelliğe sahip çıkmamız lazım. Sahip çıktığımızı Türkiye'ye, diğer federasyonlara göstermemiz lazım. Balıkesir bunu fazlasıyla hak ediyor. Bugün burada yaptığımız bir organizasyonu yarın Bandırma'da, Edremit'te yapabiliriz. Çok büyük bir şehrimiz var, her taraf bizim ve her türlü tesis anlamında zenginliğimiz de var. İlgi ve alakayla her türlü sporun müsabakalarını, şampiyonalarını bu şehirde yapabileceğimize inancımız tam” diye konuştu.