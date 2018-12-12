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Altınordu'da Muhammed rüzgarı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun gurbetçi oyuncusu Muhammed Mert’in son haftalarda yükselen formu teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Spor / 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:40
Altınordu'da Muhammed rüzgarı

Sezon başından bu yana uzun süreli sakatlıklarla boğuşan ve hücum rotasyonunda sıkıntı yaşayan Altınordu'da Muhammed sevinci yaşanıyor. Son haftalarda gösterdiği performansla alkış alan gurbetçi oyuncu, forvetlerin yokluğunda Altınordu'nun imdadına yetişti. 14. haftada oynanan Altay derbisinde oldukça etkili bir performans sergileyen Muhammed, takımının ilk golünü kaydetti.

Kırmızı-lacivertlilerin geçen hafta Adanaspor'u yendiği karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan başarılı futbolcu, takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Forvet arkasında görev yapan gurbetçi oyuncunun bu hafta oynanacak Boluspor karşılaşmasında da takımının kilit isimlerinden olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sezon başında Den Bosch takımından transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, ilk haftalarda bekleneni verememiş ve formasını kaybetmişti.

BolusporBoschGurbetçi


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