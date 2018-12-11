Hakemden G.Saray'ı çıldırtan karar!

Mücadelenin 11. dakikasında Galatasaray etkili bir pozisyon buldu. Feghouli'nin ortasında top karşılandı. Ceza sahası dışında Donk'un vuruşunda büyük karambol yaşandı. Altıpas içinde Garry Rodriguis'in vuruşunda top savunmadan döndü ancak hakem pozisyonda oyunu durdurdu.



Galatasaraylı oyuncular penaltı beklerken, hakem yan hakemin yanına doğru gitti.



İki hakemin uzun süre konuşmasının ardından Portolu oyuncunun elle müdahalesine rağmen, öncesindeki pozisyon nedeniyle ofsayt verildi.



Mücadelenin 41. dakikasında bir başka tartışmalı pozisyon yaşandı. 41. dakikada Hernani, ceza sahasına girdikten sonra Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterirken Galatasaraylı oyuncuların yoğun itirazlarına rağmen karar değişmedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyada hakemin kararının ağır olduğu yönünde tepki gösterdi.



KERİMOĞLU: ''PENALTI OLMADIĞINA %100 EMİNİM''



Devre arasında beIN SPORTS'ta yorum yapan Önder Özen ve Tugay Kerimoğlu da bu pozisyonları değerlendirdi.



Önder Özen pozisyonla ilgili ''Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi. Porto'nun penaltı pozisyonunun doğru olmadığını gördüm'' dedi.



Tugay Kerimoğlu ise pozisyonla ilgili ''Porto'nun pozisyonunun penaltı olmadığına %100 eminim. Yani penaltıyı almış...'' ifadelerini kullandı.