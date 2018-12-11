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Comolli kalacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'la yaptığı görüşme sonrası Damien Comolli'nin görevde kalmasına karar verdi.

Spor / 11 Aralık 2018 Salı 12:20
Comolli kalacak mı?

Phillip Cocu'nun görevden ayrılmasının ardından Erwin Koeman'ı geçici olarak takımın başına getiren ancak kötü gidişatı engelleyemeyen Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktörlük görevine getirmek istediği Ersun Yanal ile sözleşme detaylarını görüştü.

İDARİ MENAJERLİĞE VOLKAN BALLI GELİYOR

Sarı lacivertli taraftarların ısrarla takımın başında görmek istediği Ersun Yanal'ın İstanbul'da olduğu ve akşam saatlerinde başkan Ali Koç ve yöneticilerle bir yalıda görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getirmeyi planlarken, bunun yanı sıra idari menajerlik görevini de Volkan Ballı'ya emanet etmek istiyor.



COMOLLI GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Sportif direktör Damien Comolli'nin görevine devam etmesi konusunda fikir birliğine varılırken, Fransız futbol adamının ara transfer döneminde hem satılması gereken futbolculara kulüp arayacağı, hem de Ersun Yanal'ın istediği futbolcuları Fenerbahçe'ye kazandırmak için çaba göstereceği kaydedildi.

Öte yandan Ersun Yanal ile yapılacak anlaşmanın 1.5 yıllık olması bekleniyor.


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