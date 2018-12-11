Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin tek golü de takımın başarılı isimlerinden biri olan Visca'dan geldi. İstanbul ekibinde 8. sezonunu geçiren 28 yaşındaki oyuncu, geldiği ilk günden bu yana performansını arttırarak sürdürüyor.



TAKIMIN EN SKORERİ



Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadrodaki vazgeçilmezlerinin başında gelen Visca, ligde geride kalan 15 haftada sergilediği 5 gol, 7 asistlik performansıyla turuncu-lacivertlilerin gol ve asist kralı olarak ön plana çıkıyor. Visca'yı 4 golle Bajic, 3 golle de Da Costa takip ediyor.



Edin Visca, aynı zamanda Süper Lig'de de 8 asisti bulunan Beşiktaşlı futbolcu Querasma'dan sonra en fazla asist yapan ikinci oyuncu konumunda.



İSTİKRARINI SÜRDÜRDÜ



2011-2012 sezonunda o zamanın Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olan Visca, ilk döneminde 33 maçta takımına 5 golle katkı sağladı. 2012-2013 sezonunda da 27 karşılaşmaya çıkıp 3 gol atan Visca, bir sonraki sene ise İstanbul BBSK ile 1. Lig'de mücadele etti. Söz konusu dönemde de 10 golü bulunan tecrübeli futbolcu, takımın isim değiştirerek Süper Lig'e tekrar merhaba dediği 2014-2015 sezonundan itibaren gollerinin yanına asistlerini de eklemeye başladı.



O sene Medipol Başakşehir formasını 34 kez giyen ve 8 gol, 2 asist yapan Bosna-Hersekli, ertesi sezonda ise kariyerinin en gollü zamanını geçirdi. Visca, 2015-2016 sezonunda rakip ağları 17 defa sarsarken, 4 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. 2016-2017'de 8 gol, 7 asistlik performans sergileyen Edin Visca, geçtiğimiz sezonu da yaptığı 15 asistle Süper Lig'in asist kralı olarak tamamladı.



DEĞERİNE DEĞER KATTI



Edin Visca, başarılı performansıyla adeta değerine de değer kattı. 28 yaşındaki oyuncunun mevcut durumdaki piyasa değeri tam 10 milyon Euro. Başakşehir'in Spor Toto Süper Lig'e döndüğü 2014-2015 sezonunda 3 milyon Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan başarılı orta saha, o tarihten bu yana bonservis fiyatını 3 kattan fazla arttırarak tam 10 milyon Euro yaptı.



Başakşehirli futbolcu, ligin en değerli oyuncuları arasında da 8. sırada yer alıyor.



