Başakşehir, Ankaragücünü Rahat Geçti

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasının kapanış mücadelesinde lider Başakşehir, Ankaragücü deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile döndü.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında lider Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ederek ikinci Kasımpaşa ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkarttı.



8'inci dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta Emre'nin çapraza uzun topunda İrfan Can'ın ceza alanına çevirdiği topla ceza alanında buluşan Edin Visca sert ve düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



25'inci dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sağ kanattan Junior Caiçara'nın ceza alanına yerden ortasında topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda savunmaya çarpan topta kontrpiyede kalan Altay son anda çizgi üzerinde topu kontrol etti.



28'inci dakikada İrfan Can topla sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve yerden sert bir vuruş yaptı ancak tehlikeli pozisyonda kaleci Altay topu ayaklarıyla önledi. Devam eden pozisyonda bu kez Bajic'in dönerek vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.



43'üncü dakikada gelişen ender MKE Ankaragücü atağında topla buluşan Cerci ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.



45'inci dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Edin Visca'nın yerden sert vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Boşta kalan topu Yalçın ceza alanının dışına uzaklaştırdı.



Ankaragücü - Başakşehir maçından kareler

56'ncı dakikada ikinci gol için yüklenen Medipol Başakşehir'de İrfan Can'ın ceza alanı ön çizgisinden vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.



64'üncü dakikada Mossoro'nun paralel pasında topla buluşan Edin Visca, kaleye sert ve isabetli bir şut gönderdi ancak ağlara giden topu kaleci Altay tokatlayarak kornere çeldi.



78'inci dakikada Ankaragücü atağında ceza alanı ön çizgisinde İlhan'ın pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un uzak köşeye yaptığı vuruş kaleci Mert'te kaldı.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Medipol Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrıldı.





STAT: Zafer



HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)



MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır (xx), Yalçın Ayhan (xx), Pinto (xx), Ricardo William Faty (xx), Kubilay Kanatsızkuş (xx), Alessio Cerci (xx) (Dk. 81 Muhammed Kehinde), Dja Djedje (xx), İlhan Parlak (xx), Bakary Kone (xx), Youness Mokhtar (xx) (Dk. 68 Putsila x), Mathieu Moulin (xx)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Fehmi Mert Günok (xxx), Dimitri Clichy (xxx), Emre Belezoğlu (xxx), Alexadru Epureanu (xxx), Edin Visca (xxx), Mossoró (xxx), Riad Bajic (xxx) (Dk. 90 Adebayor), İrfan Can Kahveci (xxx), Stefano Napoleoni (xxx) (Dk. 89 Kerim Frei), Mahmut Tekdemir (xxx), Junior Caiçara (xxx)



GOL: Dk. 8 Edin Visca (Medipol Başakşehir)



SARI KART: Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)



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