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Mesut Özil'in bileti kesildi

İngiliz ekibi Arsenal, ismi geçtiğimiz günlerde uyuşturucu skandalına karışan Mesut Özil'i İtalyan ekibi Inter'e satma kararı aldı.

Spor / 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:41
Mesut Özil'in bileti kesildi

Arsenal, Alman asıllı Türk futbolcuyu, İnter'e satmaya onay verdi. Buna göre İnter'in Mesut için Arsenal'a 28 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Mesut'un menajeri gelecek hafta İnter yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirecek.



MAAŞI PROBLEM

Geçtiğimiz günlerde ismi uyuşturucu skandalına karışan Mesut için bir diğer problemin de maaşı olduğu iddia edildi. İngiliz devi, haftalık 350.000 euro kazanan Mesut'un maaşını ödemekte güçlük çekiyor.

Mesut Özil bu sezon Arsenal forması ile çıktığı 12 karşılaşmada 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

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