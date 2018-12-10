Fenerbahçe'ye İspanyol hakem

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Martinez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Javier Rodriguez üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Diego Barbero Sevilla yaparken, Alejandro Hernandez ve Juan Martinez Munuera ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.



