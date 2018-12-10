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Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi için geri sayım!

Fenerbahçe yönetimi ile Ersun Yanal ile arasındaki görüşmelerin olumlu tamamlandığı konuşuluyor...

Spor / 10 Aralık 2018 Pazartesi 23:25
Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi için geri sayım!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve son olarak Akhisarspor'a 3-0'lık skorla boyun eğerek 15. haftayı 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal için geri sayım başladı.

Bilindiği üzere sarı-lacivertli yönetim, Yanal ilk görüşmesini Akhisarspor maçı öncesinde gerçekleştirmiş ve başarılı teknik adam yaptığı açıklamayla bu görüşmeyi doğrulamışt.

 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve İkinci Başkan Semih Özsoy, bugün Ersun Yanal ile bir görüşme daha gerçekleştirdi ve taraflar arasında her konuda anlaşma sağlandı.

Ali KoçTeknik DirektörFenerbahçeSpor Toto Süper LigErsun Yanal


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