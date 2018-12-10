Fatih Terim iddialı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın Porto ile oynayacakları maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi.



Grup maçlarından önce Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hayal ettiğini belirten Terim, hedef değiştirdiklerini söyledi.



SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ



Basın toplantısında gelen, 1999/2000 sezonuyla ilgili karşılaştırmaya Fatih Terim, 'O günkü takımla bugünkü takım aynı mı ona bakmak lazım. Aynısını başarabilir mi? Neden olmasın? Ancak önce bir Avrupa Ligi'ne kalalım. O da henüz garanti değil. UEFA, Galatasaray'ın daha önce kazandığı bir kupa. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Olur, olmaz bilmiyorum ama iddiamız bu yönde olacak' dedi.







UMARIM İKİNCİSİ YAŞANIR



Terim, 'UEFA'da son kalan takımlar da aşağı yukarı Şampiyonlar Ligi'ne yakın, çok kolay olmayacak bir yarış gibi gözüküyor. Hiç mağlup olmadan, Milan maçıyla başlayan o serüvenin sonucunda alınan şampiyonluğun bir ikincisini umarım yaşarız. Ne olursa olsun Avrupa'da olmak isteriz. Galatasaray oralara alışkın bir takım. Porto ile orada oynadığımız maça bakınca, bir lig maçında bile bulamadığımız pozisyonlar vardı. Atamadığınız zaman, o takım birinci gidiyor. Devre arasını iyi kullanabilirsek, her şey olabilir.' şeklinde konuştu.