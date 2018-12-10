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Beşiktaş şehitleri anıldı

Beşiktaş Kulübü, 10 Aralık 2016’da Vodafone Park’ta yaşanan hain saldırının ikinci yılında düzenlenen anma töreninde birçok sporcusu ve yöneticileriyle birlikte yer aldı. İkinci Başkan Serdal Adalı, "Allah bir daha ülkemize böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Spor / 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:22
Beşiktaş şehitleri anıldı

Vodafone Park’ta 10 Aralık 2016’da yaşanan bombalı terör saldırısının ikinci yılında şehitler unutulmadı. 39 polis ve 7 sivilin şehit olduğu saldırının ikinci yılında düzenlenen anma törenine Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yanı sıra A Takım Kaptanları Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal’la birlikte Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları, Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı oyuncuları, Beşiktaş Erkek ve Kadın Basketbol Altyapı oyuncuları, sivil toplum örgütleri ve emniyet mensupları katıldı.

Törende Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan da yer aldı. Beşiktaşlı yöneticiler ve futbolcular, stadın yanında bulunan şehitler anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla tören devam etti. Vodafone Park’ın müze girişinde ise Beşiktaş Kulübü tarafından, şehitlerin hayrına lokma dağıtıldı.

Serdal Adalı: "Allah bir daha göstermesin"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, şehitler anıtına çelenk konulmasının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Şehitlere rahmet dileyen Adalı, "Tüm şehitlerimize tekrar rahmet diliyoruz. Özellikle tüm ülkeyi üzen olaylardan birisiydi. Gazilerimize de tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir daha böyle bir olayın ülkemizde, camiamızda ve çevremizde olmamasını Allah’tan diliyorum. Tekrar Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Voleybol TakımıGeçmiş OlsunOğuzhan ÖzyakupKuran-ı KerimTekerlekli Sandalye Basketbol


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