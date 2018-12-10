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Ahmet Çakar: Sayın Ali Koç'un acilen Türk futbolundan uzaklaşmasını diliyorum

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Akhisarspor deplasmanında aldığı farklı yenilginin ardından sarı lacivertli ekibin başkanı Ali Koç'u ağır sözlerle eleştirdi.

Spor / 10 Aralık 2018 Pazartesi 03:46
Ahmet Çakar: Sayın Ali Koç'un acilen Türk futbolundan uzaklaşmasını diliyorum

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV ekranlarında Fenerbahçe'nin Akhisarspor karşısında almış olduğu yenilgiyi yorumladı. Ahmet Çakar, Fenerbahçe hakkında flaş değerlendirmelerde bulundu.

''Ali Koç'un acilen Türk futbolundan...''
'Sayın Ali Koç'a yazıklar olsun diyorum. Sayın Ali Koç'un acilen Türk futbolundan uzaklaşmasını diliyorum. Ali Koç vizyonu Kamil Koç otobüs vizyonuymuş. Bu otobüs olayı, futbolculara uygulanan bir mobbingtir ve Türk Ceza Kanunu'na göre de suçtur.

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