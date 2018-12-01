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Galatasaray'ın antrenmanında dünya rekoru!

Galatasaray’ın Beşiktaş derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu’ndaki taraftara açık antrenmanını 40 bin 541 sarı-kırmızılı taraftar takip etti. Bu etkinlik ayrıca dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman oldu.

Spor / 01 Aralık 2018 Cumartesi 21:06
Galatasaray'ın antrenmanında dünya rekoru!
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, son idmanını Türk Telekom Stadyumu'nda sarı-kırmızılı taraftar açık olarak gerçekleştirdi. Kombine ve GSStore'dan 19.05 TL'lik yapılan her alış-verişlerinde bir antrenmanı izleme bileti kazandı. Antrenmanı ücret ödeyen ve kombine sahipleri ile birlikte toplam 40 bin 541 taraftar izledi. Bu etkinlik ayrıca dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman oldu.




Tribünlerde tezahürat ve meşale şovlarının yapıldığı antrenmanı, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro takip etti. Meşalelerden dolayı zaman zaman sahanın içi görülemedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya devam etti.

Türkiye Futbol FederasyonuTeknik DirektörTürk TelekomBeşiktaşGalatasaray


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