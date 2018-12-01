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Fırtına dolu dizgin

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 2-0 mağlup oldu.

Spor / 01 Aralık 2018 Cumartesi 21:21
Fırtına dolu dizgin
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Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederken üst üste 2. galibiyetini aldı.

Trabzonspor'a Kayseri'de galibiyeti getiren goller, 83. dakikada Caleb Ekuban ve 90+7'de Vaid Amiri'den geldi. 3 gün önce annesini kaybeden Ekuban, attığı golü annesine armağan ederken duygusal anlar yaşadı.



GOLDEN SONRA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçtan önce Ünal Karaman'ın 'Annen vefat etti, istersen maça gelme' demesine rağmen 'Annem için oynamak istiyorum' deyip maça çıkan Ekuban, attığı golden sonra gözyaşlarını tutamadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 22'ye çıkartırken maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Üst üste 4. yenilgisini alan Kayserispor ise 12 puanla 17. sırada kaldı.

Süper Ligin 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

Olcay ŞahanTrabzonsporİsmail ŞencanUmut BulutZeki Yavru


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