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Nazilli'de at yarışı heyecanı başlıyor

Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 7.’si düzenlenen Rahvan At Yarışları, 11 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Yaklaşık 200 rahvan atın katılacağı yarışlarda, 37 bin 500 lira para ödülü dağıtılacak.

Spor / 09 Kasım 2018 Cuma 09:52
Nazilli'de at yarışı heyecanı başlıyor

Aşağı Nazilli Rahvan Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan 7’inci Geleneksel Rahvan At Yarışları, 11 Kasım Pazar günü saat 12.00’de Bozdoğan Karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin her yerinden yaklaşık 200 rahvan atın katılacağı müsabakalarda minik tay, taze beşli ve ithal yarışı yapılmayacak.

Gerçekleştirilecek olan müsabakalarda Baş Yarışında 8 bin, Başaltı Yarışında 7 bin, Büyük Orta Yarışında 6 bin, Küçük Orta Yarışında 5 bin, 4’lü Taylar Yarışında 4 bin, 3’lü Taylar Yarışında 3 bin, 2’li Taylar Yarışında 2 bin 500, Deste Yarışında ise 2 bin olmak üzere toplam 37 bin 500 lira ödül, kupa ve bayrak verilecek.

Tüm Nazilli halkını rahvan at yarışlarını izlemeye davet eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Atalarımızın yaşantı biçimi olan göçebe hayatta en önemli unsurların başında at gelmektedir. Atların ise daha iyi ve daha kaliteli olması açısından düzenlenen çeşitli yarışmaların başında rahvan at yarışları gelir. Atalarımız bu yarışlarla atlarının gücünü, savaş sanatını ve becerilerini test ederler. Bizler ise günümüzde bu kültürün yaşatılmasını arzuluyoruz. Osmanlı’dan beri yapılan önemli bir spor dalı olan bu yarışları düzenleyerek binlerce kişiye bu coşkuyu yaşattırmaya çalışıyoruz. Nazilli artık at yarışlarının anavatanı oldu” diye konuştu.

At YarışlarıOrganize Sanayi BölgesiBelediye Başkanı


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