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Fenerbahçe'den iddialara cevap

Fenerbahçe, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüşüldüğü şeklindeki haberleri yalanladı.

Spor / 09 Kasım 2018 Cuma 14:08
Fenerbahçe'den iddialara cevap

Fenerbahçe, bir süredir teknik direktörlük için adları geçen Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli'yi yalanladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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