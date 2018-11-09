Fenerbahçe'den iddialara cevap

Fenerbahçe, bir süredir teknik direktörlük için adları geçen Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli'yi yalanladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”



Fenerbahçe o isimle anlaştı