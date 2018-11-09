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Drogba veda etti

ABD 2. Futbol Ligi ekiplerinden Phoenix Rising'de forma giyen Didier Drogba, futbol kariyerini noktaladı

Spor / 09 Kasım 2018 Cuma 10:56
Drogba veda etti

Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Didier Drogba, formasını giydiği ABD 2. Futbol Ligi'nde (USL) mücadele eden Phoenix Rising'in Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu USL Kupası finalinin ardından emekli oldu.

Önceki turlarda attığı 3 golle Phoenix Rising'in USL Kupası'nda finale kalmasında önemli rol üstlenen 40 yaşındaki Drogba, takımının Louisville City'ye 1-0 mağlup olmasıyla kariyerinin son maçında kupa kaldırma şansını kaçırdı.

Drogba, geçen mart ayında yaptığı açıklama ile USL'de sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurmuştu. Fildişi Sahilli yıldız, ABD'de yaşayan Türk iş adamı Berke Bakay'ın sahibi olduğu Phenoix Rising'ın geçen yıl ortağı da olmuştu.

Galatasaray'da 1,5 sezon forma giyen Didier Drogba, kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua, Montreal Impact ve son olarak Phoenix Rising formalarını giydi.

Kulüp kariyerinde 685 maçta 300 gol ve 114 asistle oynayan Drogba, milli takımda ise 104 karşılaşmada 65 kez ağları havalandırdı.

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