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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Spor / 09 Kasım 2018 Cuma 14:26
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile karşılaşacağı maç öncesi aday kadrosu açıklandı.

Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları İsveç mücadelesinin ardından 20 Kasım Salı günü Antalya'da hazırlık maçında Ukrayna ile oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada A Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler

Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor)

Sinan Bolat (Royal Antwerp FC)

Defans

Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille)

Mert Müldür (SK Rapid Wien)

Çağlar Söyüncü (Leicester City FC)

Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)

Kaan Ayhan (Fortuna Duesseldorf)

Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)

Serdar Aziz (Galatasaray)

Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha

Cengiz Ünder (Roma)

Serdar Gürler (SD Huesca)

Aytaç Kara (Bursaspor)

İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Okay Yokuşlu (Celta de Vigo)

Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet

Cenk Tosun (Everton)

Enes Ünal (Real Valladolid)

Zeki ÇelikTürkiye Futbol FederasyonuMilli Takım20 Kasımİsveç


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