Olaylı derbiye tarihi cezalar

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yaşanan olaylar sebebiyle gerçekleşen PFDK sevkleri sonrası cezaları açıkladı.



Disiplin sevkleri sonrası verilen cezalar ve gerekçeleri şöyle:



Mustafa Cengiz (Galatasaray ) - Sportmenliğe aykırı açıklama: Ceza verilmedi



Fatih Terim (Galatasaray) - Hakaret ve tehdit, sportmenliğe aykırı açıklamalar: 7 maç men



Hasan Şaş (Galatasaray) - Saldırı: 8 maç men



Ndiaye (Galatasaray) - Saldırı: 5 maç men



Donk (Galatasaray) - Saldırı: 6 maç men



Rodrigues (Galatasaray) - Saldırı: 3 maç men



Mariano (Galatasaray) - Talimatlara aykırı hareket: Para cezası



Abdurrahim Albayrak (Galatasaray) - Talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı açıklamalar: Ceza verilmedi



Soldado (Fenerbahçe) - Saldırı: 6 maç men



Jailson (Fenerbahçe) - Saldırı: 8 maç men