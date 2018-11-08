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Olaylı derbiye tarihi cezalar

Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı derbi sonrası çıkan olaylar nedeniyle gerçekleşen disiplin sevklerinde cezalar açıklandı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 7 maç men cezası alırken, Jailson ve Hasan Şaş'ın 8 maçlık cezası dikkat çekti.

Spor / 08 Kasım 2018 Perşembe 18:10
Olaylı derbiye tarihi cezalar

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yaşanan olaylar sebebiyle gerçekleşen PFDK sevkleri sonrası cezaları açıkladı.

Disiplin sevkleri sonrası verilen cezalar ve gerekçeleri şöyle:

Mustafa Cengiz (Galatasaray ) - Sportmenliğe aykırı açıklama: Ceza verilmedi

Fatih Terim (Galatasaray) - Hakaret ve tehdit, sportmenliğe aykırı açıklamalar: 7 maç men

Hasan Şaş (Galatasaray) - Saldırı: 8 maç men

Ndiaye (Galatasaray) - Saldırı: 5 maç men

Donk (Galatasaray) - Saldırı: 6 maç men

Rodrigues (Galatasaray) - Saldırı: 3 maç men

Mariano (Galatasaray) - Talimatlara aykırı hareket: Para cezası

Abdurrahim Albayrak (Galatasaray) - Talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı açıklamalar: Ceza verilmedi

Soldado (Fenerbahçe) - Saldırı: 6 maç men

Jailson (Fenerbahçe) - Saldırı: 8 maç men

PfdkDerbi MaçıFenerbahçeSüper LigGalatasaray


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