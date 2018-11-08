Olaylı derbiye tarihi cezalar

Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı derbi sonrası çıkan olaylar nedeniyle gerçekleşen disiplin sevklerinde cezalar açıklandı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 7 maç men cezası alırken, Jailson ve Hasan Şaş'ın 8 maçlık cezası dikkat çekti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yaşanan olaylar sebebiyle gerçekleşen PFDK sevkleri sonrası cezaları açıkladı.
Disiplin sevkleri sonrası verilen cezalar ve gerekçeleri şöyle:
Mustafa Cengiz (Galatasaray ) - Sportmenliğe aykırı açıklama: Ceza verilmedi
Fatih Terim (Galatasaray) - Hakaret ve tehdit, sportmenliğe aykırı açıklamalar: 7 maç men
Hasan Şaş (Galatasaray) - Saldırı: 8 maç men
Ndiaye (Galatasaray) - Saldırı: 5 maç men
Donk (Galatasaray) - Saldırı: 6 maç men
Rodrigues (Galatasaray) - Saldırı: 3 maç men
Mariano (Galatasaray) - Talimatlara aykırı hareket: Para cezası
Abdurrahim Albayrak (Galatasaray) - Talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı açıklamalar: Ceza verilmedi
Soldado (Fenerbahçe) - Saldırı: 6 maç men
Jailson (Fenerbahçe) - Saldırı: 8 maç men