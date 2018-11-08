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Galatasaray'da Kayserispor mesaisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor / 08 Kasım 2018 Perşembe 14:48
Galatasaray'da Kayserispor mesaisi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Schalke karşılaşmasında tam süre alan oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu ve soğuma hareketleriyle çalışmayı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından ikiye iki ve dörde dört dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde dörde dört oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı. Fernando Reges, tedavisinin ardından kondisyoner eşliğinde koşulara başladı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 15.00’te yaptıktan sonra saat 18.00’de Kayseri’ye hareket edecek.

SchalkeMetin OktayTeknik DirektörKayserisporFlorya


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