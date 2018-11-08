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Fenerbahçe o isimle anlaştı

Fenerbahçe, Başakşehir'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Abdullah Avcı ile önümüzdeki sezon için prensip anlaşmasına vardı.

Spor / 08 Kasım 2018 Perşembe 16:23
Fenerbahçe o isimle anlaştı

Cocu ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda bir numaralı hedef Abdullah Avcı! Gelecek sezon başında Abdullah Avcı'yı getirmek isteyen yönetim, bu seneyi bir şekilde bitirme hedefinde.

GELECEK SEZON İÇİN PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Futbol Arena'nın haberine göre; yönetim son dönemde birçok hocayı değerlendirdi ancak net olan yol haritası şu ki, yönetim Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile gelecek sezon için prensip anlaşması sağladı ve bu sezonu bir şekilde bitirme hedefinde.



Eğer Koeman yönetiminde sonuçlar çok kötü giderse önümüzdeki günlerde geçici bir teknik adam da göreve gelebilir ama temel plan ve hedef, gelecek sezon Abdullah Avcı ile çalışmak. Fenerbahçe bu konuda Abdullah Avcı ile bir prensip anlaşmasına da vardı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Abdullah Avcı'nın Başakşehir ile sözleşmesi bu yaz sonunda sona eriyor.

Teknik DirektörFenerbahçeYol HaritasıAbdullah Avcı


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