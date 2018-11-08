Fenerbahçe'nin yükselişi

Ligde ve Avrupa'da kötü günleri geride bırakan Fenerbahçe derbiyle yakaladığı çıkışı Anderlecht karşısında da sürdürdü. Derbide olduğu gibi Anderlecht karşısında da mükemmel bir oyun sergileyen Fransız futbolcu Valbuena karşılaşmayı 1 gol 1 asistle tamamladı. Sarı lacivertliler bu sonuçla tur için büyük bir avantaj yakaladı.



FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İlk yarıda yakaladığı pozisyonlardan golü bulamayan temsilcimiz ikinci yarıda açıldı. Uzun süredir forma şansı bulamayan ve derbiyle formasına kavuşan Valbuena, Anderlecht'i deviren isim oldu. Mücadelenin 71. dakikasında savunmadan seken topla sol kanatta buluşan Hasan Ali Kaldırım, yerden pasını Mathieu Valbuena'ya verdi. Valbuena, ceza sahasının hemen dışından orta şut karışımı bir vuruşla topu kaleci Thomas Didillon'un solundan ağlarla buluşturdu.



VALBUENA AL DA AT DEDİ!

İlk golden 3 dakika sonra Valbuena yine sahneye çıktı. 74. dakikada Alexis Saelemaekers'tan seken topla sol çaprazda buluşan Mathieu Valbuena, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasını hemen sağında bulunan Michael Frey'e verdi. Frey müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:2-0.



Karşılaşmada başka pozisyon gelişmedi ve mücadele 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.



KOEMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Anderlecht maçına Galatasaray derbisinin 11'ine göre 2 değişiklikle çıktı. Koeman, Isla ve Benzia'nın yerine Şener ile Slimani'ye görev verdi. Öte yandan takımın önemli isimlerinden Alper Potuk kadroda yer almadı.



Sarı lacivertli ekipte altyapıdan takıma dahil edilen 19 yaşındaki Mahsun Çapkan, kadroya dahil edildi. Çapkan karşılaşmaya yedek soyundu.



MAÇTAN DAKİKALAR



90+3'Fenerbahçe ortaya koyduğu güzel oyunun sonucunda hak ettiği bir galibiyet aldı

90+3'Bu kadar! Hakem son düdüğü çaldı

90+2'Fenerbahçe takımından Roman Neustaedter, Landry Dimata ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

90+1'Harun Tekin çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

90+1'Landry Dimata orta yapıyor.

90+1'Maçın dördüncü hakemi dakika uzatma oynanacağını gösterdi.

90+1'Michael Frey tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

90'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

90'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

90'Sven Kums, Michael Frey tarafından faulle durduruldu.

90'Fenerbahçe atağında Michael Frey ofsayta düşüyor.

88'Taktik bir değişiklik; Jailson oyundan çıkıyor ve yerine Mauricio Isla oyuna dahil oluyor.

88'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

88'Albert Sambi Lokonga ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

87'Anderlecht takımından Albert Sambi Lokonga, Hasan Ali Kaldırım ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

86'Fenerbahçe kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

85'Fenerbahçe atağında Hasan Ali Kaldırım ofsayta düşüyor.

85'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

85'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

84'Pieter Gerkens orta yapıyor.

84'Anderlecht takımından Andy Najar topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

83'Anderlecht kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

83'Bunu nasıl kaçırdı? Islam Slimani çok önemli bir gol şansı yakaladı, ama nasıl olduysa isabetli bir vuruş yapamadı!

83'BÜYÜK ŞANS! Islam Slimani kaleciyle karşı karşıya kaldı…

83'Fenerbahçe takımından Islam Slimani topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

83'Anderlecht rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

83'Anderlecht rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

82'Taktik bir değişiklik; Mathieu Valbuena oyundan çıkıyor ve yerine İsmail Köybaşı oyuna dahil oluyor.

82'Şener Özbayraklı topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

82'Andy Najar orta yapıyor.

80'Andre Ayew serbest vuruşu kullanıyor, ancak top barajdan geri geliyor

80'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

79'KIRMIZI KART! - Zakaria Bakkali taktik bir faul yapıyor ve ikinci sarı kartı görüyor.

79'Anderlecht takımından Zakaria Bakkali mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Eljif Elmas adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

79'Anderlecht kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

77'Taktik bir değişiklik; Alexis Saelemaekers oyundan çıkıyor ve yerine Andy Najar oyuna dahil oluyor.

77'Taktik bir değişiklik; Adrien Trebel oyundan çıkıyor ve yerine Albert Sambi Lokonga oyuna dahil oluyor.

76'Zakaria Bakkali için sarı kart çıktı.

76'Anderlecht takımından Zakaria Bakkali tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Andre Ayew faule maruz kalan oyuncu.

76'Martin Skrtel, Landry Dimata tarafından faulle durduruldu.

75'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

74'G O L - Fenerbahçe takımından Michael Frey topa dokunarak ağlara gönderiyor. Michael Frey için çok kolay bir gol

74'Ognjen Vranjes savunmada hata yaptı.

73'Anderlecht kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

71'G O L - Fenerbahçe takımından Mathieu Valbuena ceza sahasının dışından kaleciyi geçiyor!

71'Ognjen Vranjes topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

70'Şener Özbayraklı orta yapıyor.

70'Fenerbahçe atağında Michael Frey ofsayta düşüyor.

70'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

69'Fenerbahçe kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

69'Anderlecht takımından Landry Dimata kaleye doğru bir kafa vuruşu yaptı, ancak top rakipten döndü.

69'Anderlecht adına Adrien Trebel sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

68'Sven Kums tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

68'Harun Tekin topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

68'Anderlecht adına Adrien Trebel sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

67'Andre Ayew tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

67'Zakaria Bakkali tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

66'Şener Özbayraklı topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

66'Anderlecht adına Adrien Trebel sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

66'Harun Tekin tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

65'Anderlecht adına Sven Kums sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

65'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

65'Jailson tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

65'Kaleye şutunu gönderen Mathieu Valbuena güzel bir iş çıkartıyor, ancak kaleci bu şutu kurtarıyor

62'Oyun yeniden başladı.

62'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

61'Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

61'Sven Kums serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

60'Hasan Ali Kaldırım için sarı kart çıktı.

60'Hakem düdüğünü çalıyor. Hasan Ali Kaldırım, Pieter Gerkens adlı oyuncuya arkadan faul yapıyor ve serbest vuruş veriliyor

60'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

60'Anderlecht kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

57'Thomas Didillon topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

57'Fenerbahçe takımından Islam Slimani topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

57'Anderlecht şimdi kontraatağa kalkıyor.

57'Roman Neustaedter topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

57'Alexis Saelemaekers orta yapıyor.

55'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

55'Fenerbahçe kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

54'Anderlecht kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

54'Fenerbahçe takımından Mathieu Valbuena serbest vuruşu kullanıyor, ama topu istediği yere gönderemiyor.

54'Andre Ayew, Zakaria Bakkali tarafından faulle durduruldu.

54'Fenerbahçe atağında Mathieu Valbuena ofsayta düşüyor.

54'Fenerbahçe adına köşe atışını Mathieu Valbuena sol taraftan kullanıyor.

53'Eljif Elmas tarafından yapılan vuruşta Thomas Didillon güzel bir kurtarış yapıyor ve topu kornere çeliyor!

53'Bubacarr Sanneh, Michael Frey ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

53'Anderlecht rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

52'Fenerbahçe kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

51'Anderlecht kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

51'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

51'Anderlecht takımından Zakaria Bakkali, Roman Neustaedter ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

50'Olamaz. Anderlecht takımından Pieter Gerkens çok kötü bir vuruş yapıyor. Büyük bir fırsat kaçıyor.

50'Landry Dimata rakiplerini bir bir geçerken yeteneklerini sergiliyor

50'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

50'Anderlecht takımından Landry Dimata tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Şener Özbayraklı faule maruz kalan oyuncu.

49'Anderlecht kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

49'Fenerbahçe takımından Michael Frey büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor

49'Mathieu Valbuena serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

49'Anderlecht takımından Evgen Makarenko, Mathieu Valbuena ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

48'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

48'Zakaria Bakkali ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

48'Mathieu Valbuena orta yapıyor.

48'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

47'Anderlecht kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

47'Michael Frey ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

46'Anderlecht kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

46'Fenerbahçe takımından Eljif Elmas, Landry Dimata ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

46'Sebastiaan Bornauw oyundan çıkıyor yerine Bubacarr Sanneh oyuna dahil oluyor.

46'İkinci yarı başladı.

45+4'Birinci yarıda iki taraf da birbirine üstünlük sağlayamadı

45+4'Bitti! Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı

45+4'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

45+4'Sert bir hareket. Andre Ayew, Alexis Saelemaekers ile giriştiği mücadelede faul yapıyor

45+3'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

45+3'Landry Dimata ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

45+2'Jailson, Landry Dimata ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

45+1'Maçın dördüncü hakemi dakika uzatma oynanacağını gösterdi.

45+1'Harun Tekin çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

45+1'Adrien Trebel serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

45'Fenerbahçe takımından Jailson, Zakaria Bakkali ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

45'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

45'Sert bir hareket. Michael Frey, Ognjen Vranjes ile giriştiği mücadelede faul yapıyor

44'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

44'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

44'Ne vuruş ama! Adrien Trebel tarafından serbest vuruştan doğrudan yapılan vuruşta top direkte patlıyor!

42'Fenerbahçe takımından Eljif Elmas, Zakaria Bakkali ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

41'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

41'Evgen Makarenko ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

40'Roman Neustaedter topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

40'Sven Kums orta yapıyor.

40'Anderlecht adına köşe atışını Sven Kums sağ taraftan kullanıyor.

40'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

40'Martin Skrtel tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

40'Zakaria Bakkali tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

38'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

37'Martin Skrtel, Landry Dimata ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

37'Anderlecht kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

37'Fenerbahçe kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

36'Fenerbahçe kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

36'Zakaria Bakkali orta yapıyor.

36'Anderlecht kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

35'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

35'Anderlecht kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

35'Fenerbahçe kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

34'Fenerbahçe kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

34'Anderlecht kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

33'Roman Neustaedter tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

33'Fenerbahçe adına köşe atışını Eljif Elmas sol taraftan kullanıyor.

33'Ognjen Vranjes tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

32'Eljif Elmas ceza sahası dışından bir şut çekiyor, ancak Thomas Didillon topu kontrol ediyor

32'Ognjen Vranjes topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

32'Fenerbahçe adına Mathieu Valbuena sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

32'Fenerbahçe takımından Andre Ayew topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

30'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

30'Ognjen Vranjes oyuna tekrar dahil oldu.

30'Andre Ayew oyuna tekrar dahil oldu.

29'Oyun yeniden başladı.

29'İşler pek iyi görünmüyor, Ognjen Vranjes sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı.

29'İşler pek iyi görünmüyor, Andre Ayew sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı.

28'Şener Özbayraklı oyuna tekrar dahil oldu.

28'Ognjen Vranjes sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

27'Andre Ayew sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

27'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

27'Jailson topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

27'Anderlecht adına Sven Kums sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

27'Oyun yeniden başladı.

27'İşler pek iyi görünmüyor, Şener Özbayraklı sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı.

27'Şener Özbayraklı sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

26'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

26'Antonio Milic tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

25'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

23'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

23'Anderlecht takımından Sebastiaan Bornauw güzel bir müdahaleyle topu uzaklaştırıyor ve tehlike savuşturuluyor

23'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

22'Maç tek taraflı olarak ilerliyor. Fenerbahçe topa daha çok sahip olan taraf

21'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

21'Fenerbahçe kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

20'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

20'Jailson, Antonio Milic tarafından faulle durduruldu.

19'Anderlecht kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

19'Bunu nasıl kaçırdı? Hasan Ali Kaldırım çok önemli bir gol şansı yakaladı, ama nasıl olduysa isabetli bir vuruş yapamadı!

18'Anderlecht kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

18'Islam Slimani tarafından çekilen şutta top az farkla dışarı çıktı. Büyük bir şans kaçtı!

18'Fenerbahçe takımından Şener Özbayraklı harika bir orta yapıyor…

18'Anderlecht kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

18'Fenerbahçe adına Mathieu Valbuena sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

17'Sebastiaan Bornauw tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

16'Fenerbahçe atağında Islam Slimani ofsayta düşüyor.

16'Anderlecht kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

15'Anderlecht kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

15'Fenerbahçe takımından Islam Slimani büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor

15'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

15'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

14'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

14'Anderlecht takımından Zakaria Bakkali topu dışarı gönderiyor

14'Fenerbahçe rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

13'Hasan Ali Kaldırım, Zakaria Bakkali tarafından faulle durduruldu.

12'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

11'Evgen Makarenko tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

11'Şener Özbayraklı, Landry Dimata ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

10'Anderlecht kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

10'Andre Ayew ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

10'Harun Tekin çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

10'Fenerbahçe takımından Martin Skrtel takımının gol yemesini engelliyor.

10'Pieter Gerkens tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

10'Mathieu Valbuena savunmada hata yaptı.

10'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

10'Alexis Saelemaekers tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

9'Fenerbahçe takımından Martin Skrtel, Zakaria Bakkali ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

8'Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

8'Fenerbahçe takımından Mathieu Valbuena, Alexis Saelemaekers ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

7'Fenerbahçe kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

6'Fenerbahçe takımından Hasan Ali Kaldırım, Zakaria Bakkali ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

5'Fenerbahçe kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

5'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

4'Landry Dimata, Jailson ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

3'Fenerbahçe kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

2'Fenerbahçe takımından Eljif Elmas, Zakaria Bakkali ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

1'Fenerbahçe takımından Andre Ayew, Antonio Milic ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

1'Anderlecht kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

1'Islam Slimani topu kafayla kaleye doğru gönderdi, ancak kaleci kurtardı.

1'Fenerbahçe takımından Mathieu Valbuena harika bir orta yapıyor…

1'Saha zemini son derece mükemmel ve futbol için oldukça elverişli.

1'Bugünkü maça hoş geldiniz, maç için her şey hazır.

1'Anderlecht başlama vuruşunu yapıyor ve maç başlıyor.

0'Hakem karşılaşmayı başlatıyor.





