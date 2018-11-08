Altay, Adana Demirspor'a 20 yıldır yenilmiyor

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altay, pazar günü ağırlayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, iki takım ligde 2003-2004 sezonundan bu yana ilk kez birbirlerine rakip olacak. Son olarak 31 Ocak 2004 tarihinde Alsancak Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Altay 4-0 kazanmayı başardı. Rakibiyle 14 yıl sonra karşılaşmaya hazırlanan İzmir ekibi, Adana Demirspor karşısında adeta yenilgiyi unuttu. İki takımın arasında oynanan son 10 lig maçında Altay 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 maç ise berabere sonuçlandı.



İzmir temsilcisi rakibi karşısında son lig yenilgisini 21 Şubat 1998 tarihinde aldı. Yaklaşık 20 yıl önce rakibine kaybeden Altay, o tarihten sonra Adana Demirspor karşısında lig mağlubiyeti yaşamadı.



Öte yandan zorlu karşılaşmayı Serkan Çınar’ın yöneteceği açıklanırken, Çınar’ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Kemal Elmas yapacak.