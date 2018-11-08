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Akhisarspor gruptan çıkma şansını yitirdi! 5 gol, 2 penaltı, kırmızı...

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı İspanya ekibi Sevilla’ya 3-2 mağlup oldu.

Spor / 08 Kasım 2018 Perşembe 22:49
Akhisarspor gruptan çıkma şansını yitirdi! 5 gol, 2 penaltı, kırmızı...

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında evinde İspanyol devi Sevilla'yı ağırladı.

Sevilla maça hızlı başladı ve önce Nolito sonra Muriel ile ilk yarıda 2-0'ı yakaladı.

Akhisarspor 52'de Elvis Manu'nun golüyle farkı 1'e indirdi.

Ardından Güray ile penaltıdan yararlanamayan Akhisarspor Onur Ayık ile eşitliği yakaladı. (2-2)

Sevilla'da Gomes takımını 10 kişi bıraktı.

Avrupa kupalarında ilk puanını almaya çok yakın olan Akhisar Banega'nın penaltı golüne engel olamadı. (2-3)

Akhisarspor böylece gruptan çıkma şansını yitirdi.

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