Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında evinde İspanyol devi Sevilla'yı ağırladı.



Sevilla maça hızlı başladı ve önce Nolito sonra Muriel ile ilk yarıda 2-0'ı yakaladı.



Akhisarspor 52'de Elvis Manu'nun golüyle farkı 1'e indirdi.



Ardından Güray ile penaltıdan yararlanamayan Akhisarspor Onur Ayık ile eşitliği yakaladı. (2-2)



Sevilla'da Gomes takımını 10 kişi bıraktı.



Avrupa kupalarında ilk puanını almaya çok yakın olan Akhisar Banega'nın penaltı golüne engel olamadı. (2-3)



Akhisarspor böylece gruptan çıkma şansını yitirdi.