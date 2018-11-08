UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı İspanya ekibi Sevilla’ya 3-2 mağlup oldu.
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında evinde İspanyol devi Sevilla'yı ağırladı.
Sevilla maça hızlı başladı ve önce Nolito sonra Muriel ile ilk yarıda 2-0'ı yakaladı.
Akhisarspor 52'de Elvis Manu'nun golüyle farkı 1'e indirdi.
Ardından Güray ile penaltıdan yararlanamayan Akhisarspor Onur Ayık ile eşitliği yakaladı. (2-2)
Sevilla'da Gomes takımını 10 kişi bıraktı.
Avrupa kupalarında ilk puanını almaya çok yakın olan Akhisar Banega'nın penaltı golüne engel olamadı. (2-3)
Akhisarspor böylece gruptan çıkma şansını yitirdi.