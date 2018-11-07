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Saffet Sancaklı'dan ilginç öneri

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonunu hedef aldı: Nasıl ki belediyelere kayyum atayabiliyorsak, yapamayanlara el çektirebiliyorsak, bu Futbol Federasyonuna da el çektirelim.

Spor / 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:39
Saffet Sancaklı'dan ilginç öneri

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi görüşülerek kabul edildi. Komisyonda söz alan eski futbolcu MHP Milletvekili Saffet Sancaklı Futbol Federasyonunu eleştirdi, kayyum önerisinde bulundu.

'FUTBOL FEDERASYONU'NA EL ÇEKTİRELİM'

Sancaklı, 'Futbol Federasyonu Başkanı hiçbir stada gidemiyor, hiçbir kulüp başkanı rakip takımın deplasmanına gidemiyor, her yerde tepki var her yerde olaylar var. Neymiş? Seçilmiş. Yok, arkadaşlar, seçildiyse seçildi, bıraksın gitsin. Burası Meclis. Nasıl ki belediyelere kayyum atayabiliyorsak, yapamayanlara el çektirebiliyorsak bu Futbol Federasyonu ve sporla ilgili genel konuşuyorum el çektirelim.' dedi.

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