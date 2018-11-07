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Igor Tudor anlaşmak üzere

Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'la görüşme kararı aldı.

Spor / 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:45
Igor Tudor anlaşmak üzere

Deneyimli çalıştırıcı Mesut Bakkal ile yollarını Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un gündemine bomba bir isim geldi.

Üst üste 4 maç kazanıp sükse yaptıktan sonra 4 maçını da kaybeden Aytemiz Alanyaspor'da fatura teknik heyete kesildi. Turuncu yeşillilerde teknik direktör Mesut Mesut Bakkal ve ekibiyle yollar ayrıldı.



TUDOR GÜNDEME GELDİ

Fenerbahçe'yle deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör arayışları başladı. Turuncu- Yeşililler'de daha önce de adı gündeme gelen Igor Tudor'la masaya oturulacak.

Hırvat teknik adamın görüşme yapılması için şehre davet edildiği öğrenildi. Son olarak Udinese'yi çalıştıran Tudor'un da yeniden Türkiye'de Süper Lig'de takım çalıştırmaya oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Aytemiz Alanyaspor'da diğer hoca adayları ise Hamza Hamzaoğlu v

Teknik DirektörMesut BakkalHamza HamzaoğluSüper LigAlanyaspor


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