Galatasaray turu zora soktu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Galatasaray, AufSchalke Arena'da Schalke 04'e konuk oldu. Schalke'nin ilk golü Muslera'nın büyük hatasıyla geldi. Ceza sahası içi sağ çapraza gelen topa açılan Muslera, Burgstaller'den önce yatarak meşin yuvarlağı tuttu. Kayarak ceza sahası dışına çıkan Uruguaylı kaleci, kart görmemek için topu bıraktı. Araya giren Burgstaller, dar açıdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.



G.SARAY SAVUNMASI ALARM VERİYOR

Schalke atakları karşısında Galatasaray savunması etkisiz kaldı. Alman ekibi özellikle sol kanattan geliştirdiği ataklarla sarı kırmızılı kalede tehlikeli pozisyonlar geliştirdi. Fatih Terim, ikinci yarının başında Linnes'in yerine Ömer Bayram'ı dahil etsede çare olmadı.



UTH UMUTLARI YIKTI

Galatasaray'ın umutlarını tüketen gol 57. dakikada geldi. Ceza sahası sağ çizgisine doğru inen Guido Burgstaller topu ceza sahasına yerden yolluyor, topla buluşan Mark Uth düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.



Gol sonrası her iki takımda yakaladıkları net pozisyonlardan yararlanamadı ve karşılaşma Alman ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Schalke 8 puana yükselirken temsilcimiz Galatasaray 4 puanda kaldı.



G.SARAY KAZANMAYI UNUTTU

Sarı kırmızılı ekip oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyeti unuttu. Ligde Bursaspor ile Fenerbahçe maçlarında berabere kalan G.Saray, Yeni Malatyaspor karşısında sahadan mağlup ayrıldı. Schalke ile de Türk Telekom'da berabere kalan sarı kırmızılı ekip Almanya'da sahadan yenik ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



VE MAÇ SONA ERDİ.

90+2'Schalke 04 kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

90+1'Selçuk İnan ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

90+1'Maçın dördüncü hakemi dakika uzatma oynanacağını gösterdi.

90+1'Guido Burgstaller, Serdar Aziz ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

90'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

90'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

88'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

88'Schalke 04 takımından Alessandro Schoepf harika bir sezgiyle gelişecek tehlikeli atağı engelliyor.

88'Muğdat Çelik orta yapıyor.

86'Breel Embolo kaleye doğru bir kafa vuruşu yapıyor, ancak Muslera rahat bir kurtarış yapıyor

86'Schalke 04 adına Nabil Bentaleb sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

86'Schalke 04 takımından Breel Embolo kaleye doğru bir kafa vuruşu yaptı, ancak top rakipten döndü.

86'Nabil Bentaleb serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

84'Muğdat Çelik sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle sarı kart gördü.

84'Galatasaray takımından Muğdat Çelik, Salif Sane ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

84'Schalke 04 takımından Guido Burgstaller bugün gösterdiği harika performansla maçın oyuncusu olmayı hak ediyor

84'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

82'Oyun yeniden başladı.

81'Breel Embolo sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

81'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

81'Serdar Aziz sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle sarı kart gördü.

80'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

80'Galatasaray kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

79'Ryan Donk topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

79'Schalke 04 adına Nabil Bentaleb sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

79'Ozan Kabak kötü bir hamle yapıyor ve oyuncunun zayıf vuruşu sonucunda rakip takım baskı kuruyor

79'Guido Burgstaller orta yapıyor.

77'Galatasaray takımından Selçuk İnan, Salif Sane ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

76'Schalke 04 atağında Guido Burgstaller ofsayta düşüyor.

76'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

76'Taktik bir değişiklik; Sebastian Rudy oyundan çıkıyor ve yerine Suat Serdar oyuna dahil oluyor.

75'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

75'Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

75'Sebastian Rudy orta yapıyor.

74'Schalke 04 takımından Daniel Caligiuri, Ömer Bayram ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

73'Schalke 04 atağında Breel Embolo ofsayta düşüyor.

72'Ryan Donk sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle sarı kart gördü.

72'Galatasaray takımından Ryan Donk tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Breel Embolo faule maruz kalan oyuncu.

72'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

72'Taktik bir değişiklik; Sinan Gümüş oyundan çıkıyor ve yerine Muğdat Çelik oyuna dahil oluyor.

71'Daniel Caligiuri ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

70'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

68'Galatasaray takımından Henry Onyekuru, Daniel Caligiuri ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

67'Galatasaray kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

66'Schalke 04 kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

66'Galatasaray takımından Selçuk İnan serbest vuruşu kullanıyor, ama topu istediği yere gönderemiyor.

66'Schalke 04 takımından Daniel Caligiuri, Ömer Bayram ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

65'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

65'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

65'Daniel Caligiuri gole gidiyor, ancak yaptığı vuruş kaleyi bulmuyor.

64'Oyun yeniden başladı.

63'Sakatlanan Mark Uth yerine oyuna Nabil Bentaleb girecek.

63'Taktik bir değişiklik; Garry Rodrigues oyundan çıkıyor ve yerine Selçuk İnan oyuna dahil oluyor.

62'Mark Uth sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

62'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

60'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

57'G O L - Mark Uth golü bulan oyuncu!

57'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

57'Galatasaray takımından Ömer Bayram topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

56'Taktik bir değişiklik; Amine Harit oyundan çıkıyor ve yerine Weston McKennie oyuna dahil oluyor.

55'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

55'Benjamin Stambouli sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle sarı kart gördü.

55'Schalke 04 takımından Benjamin Stambouli, Garry Rodrigues ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

54'Guido Burgstaller topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

54'Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

54'Sebastian Rudy yapmış olduğu sert faul nedeniyle hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

54'Schalke 04 takımından Sebastian Rudy, Younes Belhanda ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

53'Schalke 04 atağında Breel Embolo ofsayta düşüyor.

52'Garry Rodrigues serbest vuruşu kullanıyor, ancak top barajdan geri geliyor

50'Mark Uth, Sinan Gümüş ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

49'Schalke 04 kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

47'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

46'Galatasaray atağında Garry Rodrigues ofsayta düşüyor.

46'Taktik bir değişiklik; Martin Linnes oyundan çıkıyor ve yerine Ömer Bayram oyuna dahil oluyor.

46'İkinci yarı başladı.

Bitti! Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı

45'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

45'Galatasaray takımından Younes Belhanda tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Sebastian Rudy faule maruz kalan oyuncu.

43'Younes Belhanda topa elle müdahale ediyor.

43'Schalke 04 kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

42'Galatasaray kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

40'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

40'Benjamin Stambouli topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

40'Mariano orta yapıyor.

40'Ryan Donk tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

40'Schalke 04 rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

39'Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

39'Guido Burgstaller oyuncusunun volesi kaleciden dönüyor ve oyun devam ediyor.

39'Daniel Caligiuri orta yapıyor.

39'Çok yakındı! Sebastian Rudy uzak mesafeden harika bir vuruş yapıyor ve top direkten geri geliyor!

38'Schalke 04 şimdi kontraatağa kalkıyor.

38'Galatasaray takımından Sinan Gümüş kötü bir dokunuşla topu kontrol edemiyor ve takım arkadaşının ortasından yararlanamıyor.

38'Alexander Nuebel kötü bir hamle yapıyor ve oyuncunun zayıf vuruşu sonucunda rakip takım baskı kuruyor

38'Schalke 04 rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

36'Schalke 04 rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

36'Schalke 04 kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

35'Schalke 04 atağında Guido Burgstaller ofsayta düşüyor.

35'Schalke 04 rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

35'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

35'Schalke 04 rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

34'Schalke 04 rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

34'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

34'Schalke 04 takımından Salif Sane büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor

34'Sebastian Rudy serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

33'Galatasaray takımından Ozan Kabak mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Breel Embolo adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

32'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

32'Sebastian Rudy frikikte topu kaleye gönderiyor, ancak şutu dışarı gidiyor

31'Galatasaray takımından Badou Ndiaye mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Breel Embolo adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

31'Schalke 04 rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

30'Galatasaray takımından Sinan Gümüş mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Salif Sane adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

30'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

29'Schalke 04 takımından Mark Uth tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Younes Belhanda faule maruz kalan oyuncu.

28'Schalke 04 kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

28'Galatasaray takımından Garry Rodrigues tarafından yapılan vuruşta top az farkla yandan dışarı gidiyor. Büyük bir şans kaçtı!

28'BÜYÜK ŞANS! Garry Rodrigues kaleciyle karşı karşıya kaldı…

28'Galatasaray şimdi kontraatağa kalkıyor.

28'Alessandro Schoepf şut çekiyor, Muslera çıkartıyor ancak topa sahip olamıyor…

27'Schalke 04 şimdi kontraatağa kalkıyor.

27'Schalke 04 takımından Salif Sane harika bir sezgiyle gelişecek tehlikeli atağı engelliyor.

27'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

26'Schalke 04 kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

25'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

25'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

25'Daniel Caligiuri, Garry Rodrigues ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

24'Schalke 04 kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

24'Galatasaray atağında Mariano ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

24'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

24'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

23'Sinan Gümüş ceza sahası dışından bir şut çekiyor, ancak Alexander Nuebel topu kontrol ediyor

22'Guido Burgstaller, Garry Rodrigues ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

21'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

21'Bunu nasıl kaçırdı? Amine Harit çok önemli bir gol şansı yakaladı, ama nasıl olduysa isabetli bir vuruş yapamadı!

21'Breel Embolo orta yapıyor.

21'Schalke 04 şimdi kontraatağa kalkıyor.

20'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

20'Breel Embolo, Martin Linnes ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

19'Schalke 04 kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

19'Badou Ndiaye ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

18'Schalke 04 atağında Breel Embolo ofsayta düşüyor.

17'Galatasaray takımından Younes Belhanda, Alessandro Schoepf ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

17'Schalke 04 takımından Alexander Nuebel takımının gol yemesini engelliyor.

17'Galatasaray şimdi kontraatağa kalkıyor.

16'Sinan Gümüş, Salif Sane ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

16'Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

16'Schalke 04 takımından Daniel Caligiuri kötü bir dokunuşla topu kontrol edemiyor ve takım arkadaşının ortasından yararlanamıyor.

15'Schalke 04 rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

15'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

14'Schalke 04 rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

14'Galatasaray takımından Mariano harika bir sezgiyle gelişecek tehlikeli atağı engelliyor.

12'Galatasaray kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

11'Sinan Gümüş, Amine Harit ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

11'Schalke 04 kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

10'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

10'Schalke 04 atağında Daniel Caligiuri ofsayta düşüyor.

8'Galatasaray kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

8'Galatasaray takımından Ryan Donk mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Guido Burgstaller adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

7'Schalke 04 kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

6'Schalke 04 atağında Guido Burgstaller ofsayta düşüyor.

5'Galatasaray takımından Henry Onyekuru, Amine Harit ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

5'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

4'G O L - Schalke 04 takımından Guido Burgstaller ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara gönderiyor.

4'Muslera savunmada hata yaptı.

3'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

3'Schalke 04 kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

3'Galatasaray takımından Henry Onyekuru topu dışarı gönderiyor

2'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

2'Garry Rodrigues tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

1'Zemin oldukça iyi ve daha teknik oyuna müsaade ediyor

1'Bugünkü maça hoş geldiniz, maç için her şey hazır.

1'Galatasaray başlama vuruşunu yapıyor ve maç başlıyor.

0'Hakem karşılaşmayı başlatıyor.







