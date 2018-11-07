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Galatasaray'a bir şok daha

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim, ’sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Spor / 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:46
Galatasaray'a bir şok daha

Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları söyle:

'Galatasaray Kulübü'nün 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu röportajındaki 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, Galatasaray Kulübü teknik sorumlusu Fatih Terim'in 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'

Galatasaray


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