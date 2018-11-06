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Trabzonspor’dan Burak Yılmaz kararı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu:'Burak'a şu anda 500 bin lira para cezası verildi. Bunun haricinde yönetimin uyguladığı herhangi bir ceza yok'

Spor / 06 Kasım 2018 Salı 15:08
Trabzonspor’dan Burak Yılmaz kararı

Trabzonspor'da golcü oyuncu Burak Yılmaz'a 500 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftarlara ve teknik heyete yaptığı davranış nedeniyle Burak Yılmaz'a yönetim olarak 500 bin lira para cezası verdiklerini söyledi.

Ağaoğlu, "Burak'a şu anda 500 bin lira para cezası verildi. Bunun haricinde yönetimin uyguladığı herhangi bir ceza yok. Burak, bizim sözleşmeli futbolcumuzdur." ifadelerini kullandı.

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